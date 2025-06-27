Трамп відмовляється від скасування санкцій щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що він нещодавно вів роботу над скасуванням санкцій щодо Тегерана, однак після заяв верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї відмовився від цього завдання.

"За останні кілька днів я працював над можливим скасуванням санкцій та іншими речами, які дали б Ірану більше шансів на повне і швидке відновлення (...) натомість я побачив вираз злості, ненависті та огиди, і я негайно покинув працювати над пом'якшенням санкцій і рештою", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

"Ірану слід повернутися в міжнародний порядок, або справи в нього підуть гірше", - додав президент.

Трамп запевняє, що знав, де сховався Хаменеї, але точно б не дозволив Ізраїлю позбавити аятолу життя. Однак верховному лідеру Ірану не варто "нахабно і нерозумно" брехати, що він виграв війну з Ізраїлем, написав президент.

Напередодні Хаменеї заявив, що іранська сторона під час недавнього конфлікту зуміла перемогти і Ізраїль, і США.