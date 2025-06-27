Інтерфакс-Україна
Політика
19:25 27.06.2025

Зеленський очікує від державних інституцій "швидкої роботи та результатів" у синхронізації санкцій проти Росії

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Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок синхронізації санкцій проти Росії та пов'язаних із нею осіб як Україною так, і західними партнерами і наголосив, що очікує від профільних державних інституцій України "швидкої роботи та результатів" у цій сфері.

"Сьогодні починаємо швидку синхронізацію санкцій. Кожне необхідне рішення партнерів щодо санкцій проти Росії та повʼязаних із нею осіб має бути виконано в Україні. І наші українські санкції – проти тих, хто обрав Росію та війну, проти тих, хто допомагає агресії, – мають бути підтверджені в інших юрисдикціях", - написав президент у телеграмі у п'ятницю.

"Очікую від усіх наших державних інституцій, починаючи з Міністерства закордонних справ, Служби безпеки України, Національного банку, Ради національної безпеки і оборони, більш швидкої роботи та результатів, які будуть синхронізовані з партнерами", - наголосив очільник держави. "Є чітке завдання, чіткі терміни. І абсолютно чітко можна перевірити результат. Маємо значно збільшити санкційний тиск", - додав він

Зеленський зазначив, що "ця війна повинна ставати для Росії все більшою і більшою проблемою. Кожен російський удар по наших містах і громадах повинен ставати приводом для нових санкційних ударів у відповідь".

За оцінкою президента, зустрічі у Європі та на саміті "Групи семи" в Канаді з партнерами були хорошими: багато говорилося в тому числі про санкції. "Партнери готові підтримувати. Я дякую за це", - сказав він.

Теги: #санкції #інституція

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