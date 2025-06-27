Умєров: Після завершення обговорень з РФ гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів

Міністр оборони Рустем Умєров, говорячи про зустрічі з РФ, заявив, що Після завершення обговорень з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу.

На зустрічі із журналістами Умєров повідомив, що найближчим часом будуть надані додаткові роз’яснення про хід переговорів і формат продовження.

"Україна завжди залишалася послідовною у прагненні до миру. Ми підтримали ініціативу США щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави", - сказав він.