Рубіо вважає можливим розгляд санкцій проти Росії Сенатом тільки після ухвалення закону про бюджет - ЗМІ

Держсекретар США Марко Рубіо заявив своїм європейським колегам у Гаазі, що питання про санкції проти Росії надійде на розгляд Сенату тільки після ухвалення закону про бюджет, передає Politico.

"Під час вечірньої бесіди у вівторок на приватній вечері, присвяченій Україні, Рубіо натякнув, що Сенат, найімовірніше, займеться питанням посилення санкцій проти Росії після того, як завершить роботу над податковою та бюджетною ініціативою президента Дональда Трампа", - повідомляє видання з посиланням на чотирьох неназваних європейських дипломатів.

За словами Рубіо, цей закон можуть ухвалити вже цього тижня.

Видання зазначає, що "це стало несподіванкою для міністрів закордонних справ країн НАТО, з якими Рубіо зустрічався напередодні ввечері на щорічному саміті альянсу".

Тим часом раніше Рубіо заявив, що введення нових санкцій проти Росії призвело б до зникнення можливості для діалогу з Москвою.

"Якби ми зробили те, що всі тут хочуть від нас, а це ввести нові санкції, то ми, можливо, втратили б можливість говорити з ними про припинення вогню", - сказав він в інтерв'ю виданню Politico "на полях" саміту НАТО в Гаазі.

За його словами, Трамп "знає, коли буде правильний час і місце" для економічних заходів проти Росії.

Рубіо наголосив, що коли і якщо санкції буде запроваджено, то "вікно можливості для перемовин із Росією, ймовірно, закриється".

"Якщо Трамп введе їх, то це означатиме визнання того, що це питання не буде врегульовано шляхом переговорів найближчим часом", - сказав держсекретар США.

Він додав, що Вашингтон продовжить взаємодіяти з Москвою. "Якщо у нас буде можливість змінити ситуацію, посадити їх за стіл переговорів, то ми нею скористаємося", - зазначив він.