Більшість українців вважають санкції проти Порошенка спробою влади відволікти увагу від складної ситуації на фронті – КМІС

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/05/21

Більшість українців вважають рішення РНБО України від 12 лютого 2025 року про застосування санкцій проти лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко таким, що має політичний характер. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

"Загалом, більшість респондентів – 56% – обрали або варіант "спроба відволікти увагу від складної ситуації на фронті" (серед усіх респондентів 35% обрали його), або варіант "спроба нейтралізувати опозицію напередодні переговорів з Росією та ймовірних виборів" (29% серед усіх респондентів). У лютому 2025 року один з цих двох варіантів обирали 59%", - вказується у звіті про опитування, опублікованому на сайті КМІС.

Водночас вважають, що ці санкції є спробою правоохоронних органів дійсно покарати винних – 34% (у лютому 2025 року було 38%). Решта 15% не змогли визначилися зі своєю думкою.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, наголосив на важливості конструктивної співпраці між владою та опозицією.

"Ми вважаємо за надзвичайно важливе закликати і владу, і опозицію до конструктивної співпраці, адже від розбрату і жорстких конфліктів програємо ми всі. Збереження єдності та нормальне співіснування всіх проукраїнських сил є необхідною умовою виживання України та української нації. Ми не сумніваємося, що і влада, і опозиція прагнуть для України лише Перемоги та успішного розвитку. Тому політикам варто фокусуватися на спільних проєктах та командній роботі", - зазначив він.

Опитування проводилось упродовж 15-27 травня 2025 року в рамках всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус", до якого на замовлення громадської організації Центр стратегічних комунікацій "Форум" було додане запитання щодо сприйняття санкцій проти П. Порошенка. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.