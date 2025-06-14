Інтерфакс-Україна
Політика
14:15 14.06.2025

Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

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Зеленський про Коаліцію рішучих: Європа ще не вирішила, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде США

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що йде гальмування Коаліції рішучих, оскільки Європа думає чи вистачить їм сил, якщо не буде підтримки США.

"Йде гальмування Коаліції рішучих, тут я з вами погоджуюсь. Знаєте, чому йде гальмування? Не тому, що вони втомлені і що вони відвертаються, ні. Ця ситуація показала, що Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки. Ось що відбувається", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами 13 червня.

Президент зазначив, що Європа з енергією підійшла до Коаліції рішучих, і побачила, що цієї енергії немає у Сполучених Штатів Америки.

"І тоді вони (Європа – ІФУ-) почали думати, чи вистачить їм сил. А коли Європа довго думає, вони дуже багато говорять одне з одним. І починають народжуватися сумніви", - наголосив глава держави.

Він також зауважив важливість, щоб президент США Дональд Трамп зупинив РФ, що дасть сигнал всій Європі об'єднатися.

"Якщо Трамп не буде вводити санкції і не робити кроків проти Росії, я скажу вам відверто, нам буде дуже складно. Але це також буде сигнал Європі, і Європі доведеться збільшувати допомогу Україні. Тому так важливо боротися за визначеність Америки, щоб зупинити Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну", - резюмував Зеленський.

Теги: #коаліція_охочих #зеленський

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