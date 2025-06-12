Інтерфакс-Україна
Політика
19:47 12.06.2025

Українці будуть захищати свою землю до кінця, Путін не може перемогти – глава МЗС Великої Британії

1 хв читати
Українці будуть захищати свою землю до кінця, Путін не може перемогти – глава МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на досягнення армією РФ мільйонних втрат у війні проти України, зазначивши, що Путін "використовує власний народ як гарматне м'ясо", але він "не зможе перемогти".

"Сьогоднішній похмурий рубіж у 1 мільйон російських жертв показує, що Путін використовує власний народ як гарматне м'ясо. Українці будуть захищати свою землю до кінця. Путін не зможе перемогти. Він повинен зупинити вбивства, щоб розпочати переговори про справедливий і довготривалий мир. ", - написав він в соцмережі Х у четвер.

 

Теги: #україна #британія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:51 12.06.2025
Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

20:04 12.06.2025
Трамп розчарований як Росією, так і Україною

Трамп розчарований як Росією, так і Україною

19:05 12.06.2025
Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

Сенатор Грем: У Конгресі продовжує зростати переважна підтримка законопроекту про санкції проти РФ

17:15 12.06.2025
Єврорада 26-27 червня розгляне підтримку України та її перспективи членства

Єврорада 26-27 червня розгляне підтримку України та її перспективи членства

16:46 12.06.2025
Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

Німеччина не розглядає поставки Taurus Україні – Пісторіус

14:02 12.06.2025
ЄС вітає візит Вучича в Україну

ЄС вітає візит Вучича в Україну

13:44 12.06.2025
В РФ стрімко виріс ринок ритуальних послуг та протезування - СЗР

В РФ стрімко виріс ринок ритуальних послуг та протезування - СЗР

12:15 12.06.2025
Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

20:43 11.06.2025
Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

Узбекистан прийняв групу українських дітей на відпочинок та реабілітацію

19:59 11.06.2025
Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України - Вучич

ВАЖЛИВЕ

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

ОСТАННЄ

Суд зобов’язав внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення з боку посадовців НБУ – партія "ЄС"

Рубіо, вітаючи РФ з національним днем, можливо, хотів показати готовність США до діалогу з Росією про припинення вогню – нардеп

Сибіга на "Веймар+" розповів союзникам про очікування України від підсумкових документів і рішень самітів ЄС, НАТО та G7

Привітання Рубіо з днем Росії - це підтримка агресії, вважає нардеп

64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

Порошенко: Червень є вирішальним для дипломатичного наступу України

У Єврокомісії висловили надію на зняття заперечень Словаччини щодо 18-го пакету санкцій проти РФ

"Маніфест" миротворчих кіл СДПН закликає до "роззброєння" та переговорів з Росією – ЗМІ

Трамп не виключив, що помириться з Маском

Ми не відійдемо від України - міністр оборони Бельгії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА