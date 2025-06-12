Українці будуть захищати свою землю до кінця, Путін не може перемогти – глава МЗС Великої Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відреагував на досягнення армією РФ мільйонних втрат у війні проти України, зазначивши, що Путін "використовує власний народ як гарматне м'ясо", але він "не зможе перемогти".

"Сьогоднішній похмурий рубіж у 1 мільйон російських жертв показує, що Путін використовує власний народ як гарматне м'ясо. Українці будуть захищати свою землю до кінця. Путін не зможе перемогти. Він повинен зупинити вбивства, щоб розпочати переговори про справедливий і довготривалий мир. ", - написав він в соцмережі Х у четвер.