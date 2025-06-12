64% українців вважають надійним партнером Європу, стосовно США такої думки лише 32%

58% українців вважають, що підтримка США слабне і вони тиснуть на Україну для поступок, надійним союзником США сприймають лише 32% опитаних. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 15 травня - 3 червня 2025 року.

У КМІС пояснили особливості цього опитування. З вересня 2022 року регулярно ставилося запитання про сприйняття політики Заходу щодо України. Після вступу на посаду президента США Дональда Трампа ситуація істотно змінилася і опитування в лютому 2025 р. показало, що тепер є диференційоване ставлення до Європи і США, а "Захід" скоріше асоціюється з Європою. Тому наразі ставиться два запитання – окремо про Європу і окремо про США.

"Більшість українців – 64% – вважають, що Європа лишається надійним союзником, який хоче прийнятного для України завершення війни. Не вважають так – 24%. При цьому з лютого-березня 2025 року сприйняття політики Європи щодо України не змінилося", йдеться у повідомленні за результатами опитування на сайті КМІС у четвер.

Зазначається, що у випадку США ситуація майже дзеркальна. Хоча з березня 2025 року сприйняття політики США щодо України дещо покращилося, але все одно більшість (58%) вважають, що США втомлюється від України, їх підтримка слабне і вони тиснуть на Україну для поступок. Сприймають США надійним союзником, який хоче прийнятного для України миру – 32%.

Упродовж 15 травня-3 червня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого за власною ініціативою додав власні запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України, сприйняття ролі Д. Трампа для України та ставлення до США / звичайних американців / керівництва США.

Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2004 респондентів (на запитання про сприйняття політики ЄС / США щодо України відповідали близько 500 респондентів, а на інші запитання відповідали близько 1000 респондентів). Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки обсягом 1000 респондентів (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.