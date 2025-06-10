Інтерфакс-Україна
Політика
17:02 10.06.2025

Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

1 хв читати
Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію, що запланований 18-й пакет санкцій проти РФ передбачатиме зниження стелі цін на нафту РФ і заборону на використання газопроводів "Північний потік".

"Уперше ми пропонуємо заборону на транзакції з "Північним потоком" і "Північним потоком-2". Це означає, що жодна структура ЄС не зможе взаємодіяти безпосередньо або опосередковано в будь-якій формі з цими газопроводами", - сказала глава ЄК у вівторок на спільній пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми також пропонуємо знизити стелю цін на нафту з $60 до $45 за барель", - продовжила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄК також хоче заборонити імпорт нафтопродуктів, в основі яких лежить російська нафта.

При цьому глава ЄК нагадала, що запровадження заходів щодо зниження стелі цін на нафту належить до компетенції не лише ЄС, а і G7.

Раніше Financial Times повідомляла про намір ЄК запропонувати зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також "заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох газопроводів "Північний потік".

Після того, як ЄК озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС. Для схвалення цих заходів необхідна одноголосна підтримка всіх членів блоку.

Згідно з виданням, джерела розраховують досягти угоди щодо нового пакета до кінця липня.

Теги: #урсула_ляєн #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:27 10.06.2025
Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

17:11 10.06.2025
Зеленський підписав указ про введення санкцій проти "Артека" та інших російських освітніх організацій

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти "Артека" та інших російських освітніх організацій

08:40 10.06.2025
Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

Рішення парламенту Словаччини про скасування санкцій щодо РФ не є обов’язковим для уряду - голова комітету з питань інтеграції України в ЄС

20:32 09.06.2025
МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

МЗС Литви: Докладаємо зусиль, аби у 18-й пакет санкцій ЄС проти РФ увійшов "Північний потік" та Росатом

19:32 09.06.2025
18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

18-й пакет санкцій ЄС проти РФ має бути не просто сильним, а руйнівним - Сибіга

05:38 08.06.2025
Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії засудив спроби адміністрації США пом'якшити санкційнй законопроєкт – ЗМІ

14:11 07.06.2025
Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

Нардеп Сюмар стверджує, що фабулу санкцій проти Порошенка ще у 2019 році ініціював Портнов

03:36 07.06.2025
США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

США запровадили санкції проти мережі тіньового банкінгу Ірану

03:04 07.06.2025
Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

Трамп: Рішення щодо санкцій проти РФ — за мною, готовий застосувати їх за потреби

17:54 05.06.2025
Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

Для санкцій проти Telegram в Україні немає політичної волі - голова комітету зі свободи слова

ВАЖЛИВЕ

Глава ЄК оголосила про намір внести до 18-го пакета санкцій ЄС проти РФ нафтоналивні судна та обмеження в банківському секторі

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на EUR400 млн у сфері морської безпеки

РФ знову була проти присутності США під час зустрічі у Стамбулі - Кислиця

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

ОСТАННЄ

Єрмак і держсекретар Ватикану домовилися продовжити тісну співпрацю у поверненні українських дітей

Єврокомісія представить у вівторок пропозиції щодо 18-го пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

МЗС України: важливо, аби за підсумками саміту НАТО був сигнал сили і єдності

Якби на РФ був посилений тиск, уже могли би бути результати стамбульських зустрічей - МЗС

Будапешт різними способами намагався втрутитися в українські внутрішні справи – Зеленський

Україна сподівається на ухвалення на саміті лідерів G7 рішень щодо зниження стелі ціни на російську нафту

Трамп пригрозив Маску "дуже серйозними наслідками" за фінансування демократів - ЗМІ

Зеленський про введення санкцій проти РФ: Трамп повинен це зробити

ЄК наразі не готова оголосити терміни ухвалення 18-го пакету санкцій проти РФ

Рух "ЧЕСНО": 62% мерів українських міст є гривневими мільйонерами, родини трьох мерів - доларовими мільйонерами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА