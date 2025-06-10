Фон дер Ляєн запропонувала знизити стелю цін на нафту з РФ до $45 за барель і заборонити використання "Північного потоку" в рамках 18-го пакета санкцій

Глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію, що запланований 18-й пакет санкцій проти РФ передбачатиме зниження стелі цін на нафту РФ і заборону на використання газопроводів "Північний потік".

"Уперше ми пропонуємо заборону на транзакції з "Північним потоком" і "Північним потоком-2". Це означає, що жодна структура ЄС не зможе взаємодіяти безпосередньо або опосередковано в будь-якій формі з цими газопроводами", - сказала глава ЄК у вівторок на спільній пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми також пропонуємо знизити стелю цін на нафту з $60 до $45 за барель", - продовжила вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄК також хоче заборонити імпорт нафтопродуктів, в основі яких лежить російська нафта.

При цьому глава ЄК нагадала, що запровадження заходів щодо зниження стелі цін на нафту належить до компетенції не лише ЄС, а і G7.

Раніше Financial Times повідомляла про намір ЄК запропонувати зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також "заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох газопроводів "Північний потік".

Після того, як ЄК озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС. Для схвалення цих заходів необхідна одноголосна підтримка всіх членів блоку.

Згідно з виданням, джерела розраховують досягти угоди щодо нового пакета до кінця липня.