Головна надія РФ на перемогу полягає в тому, щоб США припинили допомогу Україні - CSIS

Посилення санкцій проти РФ та продовження військової допомоги Україні з боку США та Європи збільшить вартість затяжної війни для РФ та може сприяти мирним переговорам, йдеться в оцінці американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), опублікованій на його офіційному сайті.

"Хоча деякі політики та експерти стверджують, що Росія має "всі карти" у війні в Україні, дані свідчать про те, що російські військові показали відносно погані результати на полі бою… Головна надія Кремля на перемогу на полі бою полягає в тому, щоб Сполучені Штати припинили допомогу Україні та вийшли з конфлікту", - йдеться у повідомленні.

У CSIS вважають, що очікування РФ, ймовірно, ґрунтуються на рішенні США припинити допомогу сирійській опозиції у 2015–2016 рр. та виведенні військ з Афганістану в 2021 році.

Відзначається, що головною метою Володимира Путіна у війні є повернення України до сфери впливу РФ шляхом військового завоювання та анексії країни або шляхом встановлення підконтрольної йому влади.

"Російські військові не змогли швидко перемогти українські сили за допомогою бліцкригу та відтоді вдаються до стратегії виснаження, щоб захопити українську територію та перемогти українських військових… З січня 2024 року Росія обміняла величезну кількість техніки на лічені метри землі. Хоча Кремль, схоже, готовий проковтнути значні втрати, щоб перемогти Київ, стійкі непропорційні темпи втрат техніки підривають його здатність створювати нові, високоякісні формування для вирішальних проривів, яких вона все ще прагне", - йдеться у звіті.

При цьому аналітики відзначають, що це стратегія, яка категорично не відповідає меті РФ значно розширити свій контроль над територією України.

"В Україні Росія має деякі переваги в чисельності населення та промисловій мобілізації, особливо за допомогою Китаю, Ірану, Північної Кореї та інших країн. Допомога Європи та США є критично важливою для України, і припинення допомоги США, ймовірно, схилить чашу терезів на користь Росії. Але Москва не тримає всіх, або навіть більшості, карт у руках", - відзначає CSIS.

Зокрема, аналітики вказують на дві вразливості РФ, "які Сполучені Штати та Європа могли б краще використати".

"Перша – це економіка Росії. Росія бореться з інфляцією, нестачею робочої сили та обмеженими шляхами економічного зростання… Вторинні санкції проти Росії призведуть до падіння доходів Кремля від нафти на 20%, а ціни на бензин у Сполучених Штатах підвищаться лише на 15 центів за галон. Енергетичні санкції можуть бути поєднані із санкціями проти інших товарів російського експорту, таких як мінерали, метали, сільськогосподарські товари та добрива… Сполучені Штати та Європа також можуть конфіскувати приблизно $300 млрд заморожених російських активів та використати їх для надання Україні сталої допомоги", - йдеться в повідомленні.

"Друга вразливість Росії – це кривава ціна затяжної війни, особливо якщо вона підірве політичну базу підтримки Путіна… Якщо Москва продовжуватиме зволікати з мирними переговорами, рішення США надати Україні більше зброї, розвідувальних даних та навчання призведе до зростання витрат Росії на полі бою… І на відміну від нескінченних війн в Іраку та Афганістані, Сполучені Штати не втратили жодного солдата в Україні", - відзначають у CSIS.

При цьому зазначається, що РФ "не має всіх карт у руках" і має труднощі в Україні, заплативши надзвичайно високу ціну за захоплення менше 1% території України.

"Однак, попри вразливість Росії, Сполучені Штати не змогли застосувати ні економічний, ні військовий тиск. Без серйозних проблем Путін продовжуватиме затягувати мирні переговори, продовжуватиме боротьбу та чекатиме, поки Сполучені Штати підуть. Сполучені Штати мають багато карт в Україні. Їм просто потрібно почати їх розігрувати", - резюмували у CSIS.