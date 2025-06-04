Інтерфакс-Україна
Політика
15:09 04.06.2025

США не визначилися щодо подальшої військової підтримки Україні, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни – постпред при НАТО

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США не визначилися щодо подальшої військової підтримки Україні, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни – постпред при НАТО

США не визначилися, чи постачатимуть у майбутньому Україні зброю, бо президент США Дональд Трамп зацікавлений у завершенні війни РФ проти України, повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на посла США при НАТО Метью Вітакера.

"Сполучені Штати залишаються зосередженими на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій. Тому жодних рішень щодо майбутньої допомоги ще не схвалено", – заявив Вітакер під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про можливість постачання Україні американської зброї.

Він також наголосив, що США розраховують на лідерство Європи в питанні надання Україні "ресурсів і політичного капіталу, необхідних для досягнення міцного миру".

Співрозмовники видання в дипломатичних колах НАТО наголошують, що нині Україна отримує від Сполучених Штатів військову допомогу, погоджену за адміністрації попереднього президента США Джозефа Байдена. Також триває обмін розвідданими й забезпечується робота систем Starlink.

Теги: #трамп #сша

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