Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Посол США в Туреччині Том Баррак стверджує, що президент США Дональд Трамп втратив терпіння в питанні врегулювання російської агресії в Україні.

"Президент Трамп втратив терпіння… Завдяки втручанню Туреччини зараз та усуненню оперативних проблем, може відбутися зустріч лідерів на найвищому рівні, і я вважаю, що ми можемо вирішити це питання для всіх учасників", - сказав Баррак в інтерв'ю турецькому приватному мовнику NTV, опублікованому в понеділок і яке цитує турецька проурядова щоденна газета Daily Sabah.

Він відзначив здатність Туреччини сприяти діалогу України з РФ в контексті других перемовин, які пройшли у Стамбулі у понеділок. "Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - сказав Баррак.