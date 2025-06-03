Інтерфакс-Україна
Політика
13:16 03.06.2025

Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

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Трамп вже втратив терпіння в урегулюванні російсько-української війни – посол США в Туреччині

Посол США в Туреччині Том Баррак стверджує, що президент США Дональд Трамп втратив терпіння в питанні врегулювання російської агресії в Україні.

"Президент Трамп втратив терпіння… Завдяки втручанню Туреччини зараз та усуненню оперативних проблем, може відбутися зустріч лідерів на найвищому рівні, і я вважаю, що ми можемо вирішити це питання для всіх учасників", - сказав Баррак в інтерв'ю турецькому приватному мовнику NTV, опублікованому в понеділок і яке цитує турецька проурядова щоденна газета Daily Sabah.

Він відзначив здатність Туреччини сприяти діалогу України з РФ в контексті других перемовин, які пройшли у Стамбулі у понеділок. "Туреччина має традиційну співпрацю як з Росією, так і з Україною, що дозволяє їм налагодити важливий діалог", - сказав Баррак.

 

Теги: #переговори #туреччина #сша

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