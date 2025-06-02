Двопартійна підтримка Києва триватиме і після виборів президента Польщі - голова комітету Ради

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Підтримка України з боку двох основних польських партій триватиме і після президентських виборів, переконаний голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Вибори, звичайно, можуть вплинути на відносини з Україною. Для нас головне зберегти підтримку України з боку двох основних партій Польщі. На моє переконання така підтримка триватиме і далі з огляду на той факт, що перемога України у війні проти російської агресії - це важливий стратегічний інтерес Польщі. Відповідальні польські політики це дуже добре розуміють", - сказав Мережко агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок, коментуючи результати виборів президента Польщі.

Він нагадав, що за переможцем президентських виборів у Польщі Каролем Навроцьким стоїть партія "Право і справедливість", яка з початку повномасштабної агресії активно підтримувала Україну.

"На жаль, під час президентської кампанії у Польщі лунали деякі популістські заклики, але тут треба враховувати те, що вибори закінчилися і певні емоції мають вщухнути. Головне зараз - розпочати діалог з новим польським президентом", - вважає Мережко.

Як повідомлялось, Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців. Його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,11% голосів виборців.