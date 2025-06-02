Інтерфакс-Україна
Політика
09:21 02.06.2025

В'ятрович: Чоловіку, який поламав Інститут нацпамʼяті Польщі, його земляки довірили державу

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В'ятрович: Чоловіку, який поламав Інститут нацпамʼяті Польщі, його земляки довірили державу
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by

Ексголова Українського інституту національної пам'яті (УІНП), депутат Верховної Ради Володимир В'ятрович (фракція "Європейська солідарність") скептично ставиться до перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах в Польщі.

"Навроцький - президент. Чоловіку, який поламав Музей Другої світової війни в Гданську та Інститут національної памʼяті Польщі, його земляки довірили свою державу", - написав В'ятрович в мережі Facebook.

В свою чергу, ще один депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко допустив, що такий вибір поляків може мати серйозні наслідки для внутрішньої політики країни.

"Адже тепер Польщу, ймовірно, чекає або формування нової коаліції, яка поверне до влади партію "Право і справедливість", або ж дострокові парламентські вибори", - написав він в Facebook.

Як повідомлялося, кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі. За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців.

Теги: #навроцький #перемога #реакція

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