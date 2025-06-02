07:31 02.06.2025
Кароль Навроцький став новим президентом Польщі
Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by
Кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі, повідомляє Gazeta Wyborcza.
За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів.
Зазначається, що його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,1% голосів виборців.