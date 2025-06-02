Кароль Навроцький став новим президентом Польщі

Фото: https://www.facebook.com/Nawrocki25/photos_by

Кандидат від партії "Право та справедливість" Кароль Навроцький став переможцем другого туру президентських виборів у Польщі, повідомляє Gazeta Wyborcza.

За даними національної виборчої комісії Польщі, після підрахунку 100% голосів він отримав 50,89% підтримки виборців - це 10 606 628 голосів.

Зазначається, що його опонент мер Варшави Рафал Тшасковський отримав 49,1% голосів виборців.