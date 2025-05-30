Інтерфакс-Україна
Політика
22:36 30.05.2025

Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі

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Зеленський та Ердоган обговорили першу та наступну зустрічі делегацій в Стамбулі
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Щойно в мене була хороша і дуже змістовна розмова з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Подякував йому особисто та всій Туреччині за принципову позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету нашої держави", - написав Зеленський в телеграмі.

За його словами, сторони говорили про першу зустріч у Стамбулі. "Обмін полоненими – це її важливе досягнення, але, на жаль, єдине. Повинне бути припинення вогню для подальшого руху до миру. Треба зупинити вбивства людей", - наголосив Зеленский.

Також обговорили можливу наступну зустріч у Стамбулі і за яких умов Україна готова взяти в ній участь. "Однаково бачимо, що ця зустріч не може і не повинна бути пустою. Також обговорювали можливість організації чотиристоронньої зустрічі на рівні лідерів України, Росії, Туреччини і Сполучених Штатів", - зазначив президент.

Між тим, окремо говорили також про участь Туреччини в саміті Україна-Південно-Східна Європа.

"Дякую за кроки та ідеї, які можуть принести необхідний результат", - додав Зеленський.

У свою чергу, управління комунікації Турецької Республіки повідомило в соцмережі Х, що сторони обговорили двосторонні відносини між двома країнами, а також регіональні та глобальні події. 

"Туреччина продовжуватиме працювати над забезпеченням справедливого та міцного миру між Україною та Росією, що Туреччина виступає за продовження переговорів, розпочатих у Стамбулі між делегаціями двох країн, і що вона задоволена тим, що обмін полоненими, узгоджений на переговорах у Стамбулі, був здійснений у стислі терміни", - цитують слова Ердогана.

Турецький лідер також заявив, що обговорення можливого припинення вогню на другому раунді переговорів, запланованих на проведення у Стамбулі, прокладе шлях до миру, і що участь обох країн у зустрічі з сильним складом делегацій є важливою для продовження імпульсу, наданого на шляху до миру.  

Ердоган також зазначив, що проведення зустрічей на рівні керівництва після завершення зустрічей між делегаціями буде корисним для мирного процесу.

Теги: #україна #розмова #президенти #туреччина

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