США готові чинити максимальний тиск на Росію у випадку необхідності – Держдеп

США готові швидко реагувати і посилити тиск на Росію у випадку якщо це буде необхідно, заявила спікер Державного департаменту Теммі Брюс.

Коментуючи ініціативу Сенату США по введенню екстремальних санкцій проти Росії, Брюс в ефірі телеканалу Fox вказала, що запропонований законопроект, незалежно від подальших дій Сенату, є сигналом про готовність США діяти.

"Це той законопроект, який, незалежно від того, що може зробити Сенат, сигналізує про те, що ми готові діяти швидко, що Америка готова чинити максимальний тиск, якщо хочете, на Росію. І у президента у його ящику з інструментами багато інструментів. Він явно людина, яка має кінцеву мету, і він має намір її досягти. Путін це розуміє. І я думаю, що російський народ теж скоро це зрозуміє", - зазначила Брюс.