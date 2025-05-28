Інтерфакс-Україна
Політика
15:42 28.05.2025

ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

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ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

Європейський союз веде розмови з США щодо 18-го пакету санкцій проти РФ і Німеччина бере в них активну участь, повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

"Зараз ми працюємо над 18-им пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь", - сказав Мерц під час спільної президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні в середу.

Теги: #єс #сша #санкції_проти_рф

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