ЄС веде перемовини з США в рамках підготовки 18-го пакету санкцій проти РФ – Мерц

Європейський союз веде розмови з США щодо 18-го пакету санкцій проти РФ і Німеччина бере в них активну участь, повідомив канцлер Фрідріх Мерц.

"Зараз ми працюємо над 18-им пакетом санкцій. Ми ведемо розмови з США. Ви знаєте, що американський уряд та американський конгрес також говорять про санкції з боку США. Ми проінформовані про ці розмови і я беру в них активну участь", - сказав Мерц під час спільної президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Берліні в середу.