Інтерфакс-Україна
Політика
20:43 22.05.2025

МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

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МЗС України: Заяви Путіна щодо "буферної зони" доводять наочно, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль

Слова російського диктатора Володимира Путіна про рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною наочно доводять, що саме Росія є перешкодою для мирних зусиль, і на Кремль потрібно посилювати тиск, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Подібне від цієї особи раніше вже, в принципі, лунало. Але конкретно зараз, в час, коли США, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, - такі заяви від російського диктатора є дуже показовими. Вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною, або, як вони кажуть, "першопричиною" цієї війни, і єдиною причиною, чому війна досі триває", - сказав Тихий.

У МЗС підкреслили, що ці слова наочно доводять, що саме Путін та Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз, і саме на них потрібно посилювати тиск всіх форм, аби примушувати росіян до миру і до повного тривалого припинення вогню.

"Те, що стосується всіляких "буферних зон": на території Росії може бути буферна зона. Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію", - заявив речник.

Раніше росЗМІ писали, що Володимир Путін у четвер повідомив своїм урядовцям по відеозв’язку про ухвалення рішення створити "буферну зону безпеки" вздовж кордону з Україною.

За його словами, військові країни-агресора зараз це завдання зараз вирішують". Путін не надав інших деталей цього рішення.

Теги: #буферна_зона #рф #мзс

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