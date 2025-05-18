Інтерфакс-Україна
Політика
17:17 18.05.2025

Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

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Четверо європейських лідерів планують поговорити з Трампом до його телефонної розмови з Путіним – Мерц

Лідери Німеччини, Великобританії, Франції та Польщі мають намір поговорити з президентом США Дональдом Трампом перед запланованою на понеділок телефонною розмовою Трампа з Володимиром Путіним, заявив Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Мерц сказав, що він обговорював це питання з держсекретарем США Марко Рубіо, коли вони були присутні на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані. Крім того, він також довго розмовляв у Ватикані із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Reuters.

"Я говорив з Марко Рубіо, зокрема про завтрашній дзвінок. Ми домовилися, що знову поговоримо з чотирма лідерами держав та президентом США у рамках підготовки до цієї розмови з Путіним", - повідомив Мерц журналістам.

Теги: #путін #телефонна_розмова #трамп #мерц

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