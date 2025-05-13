Намагання Трампа примусити РФ та Україну до переговорів шляхом ультиматуму не дадуть результату - Климпуш-Цинцадзе

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Намагання президента США Дональда Трампа примусити Росію та Україну до перемовин через ультиматум не дадуть результату, переконана голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція "Європейська солідарність").

"Не думаю, що його (Трампа - ІФ-У) намагання стимулювати Росію й Україну до перемовин через ультиматум, примушення до перемовин дадуть результат. Насправді, як на мене, такими заявами США втрачають певну частину своїх важелів впливу на Росію. Значно ефективніше було б перейти до застосування прямих інструментів тиску: європейцям - конфіскувати заморожені російські активи, а американцям - застосувати додаткові жорсткі санкції, в тому числі вторинні. І, очевидно, суттєво наростити військову допомогу Україні", - сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Коментуючи погрози США вийти з перемовин, народний депутат підкреслила: "Ми розуміємо, наскільки тамтешній адміністрації хотілося б завершити публічно займатися цією війною. Вони цього навіть не втаємничують".

За словами Климпуш-Цинцадзе, зараз питання в тому, наскільки ефективною буде взаємодія між Трампом і європейськими колегами, щоб він не гримнув дверима.

Голова комітету також зауважила, що Російська Федерація своїми заявами про нібито готовність до переговорів прикриває своє бажання отримати капітуляцію України.

"Росія вивертається, як вуж, намагаючись переконати світ, що нібито готова до чогось, що дійсно називалося б перемовинами. Насправді ж, вона своїми заявами прикриває бажання отримати капітуляцію України", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

На думку народного депутата, добре що президент України Володимир Зеленський заявив про свою готовність їхати на пряму розмову з Путіним у Стамбул.

"Думаю, що Путін не скористається цією можливістю, а буде шукати відмовки, чому не готовий розмовляти із Зеленським. Але із цього всього найголовніше, наскільки брехня і постійне вивертання Росії буде чітко оцінене адміністрацією США, наскільки США будуть готові вживати різких і проактивних дій щодо тиску на РФ разом із європейськими колегами. Переконана, що готовності діяти є більше у європейців. Зараз критичний момент для того, щоб забезпечити єдність Заходу в протидії агресору", - наголосила Климпуш-Цинцадзе.