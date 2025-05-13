Інтерфакс-Україна
Політика
09:48 13.05.2025

Віткофф: Трамп поставив ультиматум і Україні, і Росії – наполягає на прямих переговорах

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Віткофф: Трамп поставив ультиматум і Україні, і Росії – наполягає на прямих переговорах

Президент США Дональд Трамп наполягає на прямих переговорах України та Росії, погрожуючи вийти з перемовного процесу, заявив спецпредставник Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Breitbart News Network.

"Президент (Трамп - ред.) поставив ультиматум обом сторонам, що якщо не буде прямих перемовин і якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати мають відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі в ньому", - сказав Віткофф.

За його словами, "рішення працюють, коли є прямі переговори. Нам потрібно посадити українців і росіян за один стіл. Зараз це була жорстока війна – вони не люблять одне одного. Ми повинні це змінити. Ми повинні змусити всіх думати, що відповідальний спосіб вирішення цієї проблеми – це дипломатичне рішення. (….) Ми пропонуємо прямі переговори між двома сторонами якомога швидше, ніж пізніше".

Віткофф наголосив, що серед основних питань, які ще потрібно обговорити, є деталі щодо території України, ключової атомної електростанції, яка наразі не працює, та доступу України до важливих водних шляхів. "Я думаю, що головні проблеми тут — це регіони, атомна станція, те, як українці зможуть використовувати річку Дніпро та вийти до океану", — сказав Віткофф.

"Тут є речі, які, на мою думку, не буде важко вирішити. Якщо ми зберемо сторони за столом переговорів, вони почнуть спілкуватися одна з одною, ми звузимо кола питань між ними, а потім знайдемо компроміси та креативні рішення для вирішення кожної з їхніх проблем. Я сподіваюся, що незабаром у нас будуть хороші новини, але якщо ми фізично досягнемо цього, у нас, на мою думку, є великий шанс покласти край цьому конфлікту".

Він також сказав, що автономна атомна електростанція Запорізька є "своєрідною перлиною" через те, скільки електроенергії вона може виробляти, і наразі є "важливою частиною цієї дискусії". Крім того, важливими також є водні шляхи та те, як Україна виходить до Чорного моря, що дозволяє їй виходити до світового океану через з'єднання із Середземним морем.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня Володимир Путін під час прес-конференції відмовився підтримати пропозицію України, США та країн Коаліції охочих щодо припинення вогню, запланованого на 12 травня. Замість цього він закликав відновити мирні переговори в Стамбулі з тієї точки, де вони були перервані у 2022 році.

Реакція міжнародної спільноти на цю ініціативу була переважно негативною. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін прагне лише виграти час, тоді як міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зауважив, що російський лідер просто "хоче продовжувати стріляти". Володимир Зеленський підтвердив готовність України до діалогу, проте наголосив, що переговори можливі лише за умови, якщо Росія погодиться на припинення вогню, починаючи з 12 травня.

Потім Зеленський заявив, що готовий до прямих перемовин Путіним. При цьому Трамп також допустив, що він може брати участь у діалозі між двома лідерами.

 

Теги: #переговори #трамп #сша #віткофф

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