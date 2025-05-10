Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав угорську владу припинити антиукраїнську істерію, про що написав на платформі X в суботу.

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий на Х.

Як повідомлялося, 9 травня Служба безпеки України повідомила, що за результатами комплексних заходів на Закарпатті затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Ними виявилися колишні українські військові, завербовані зі слів СБУ, угорською розвідкою.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності. У відповідь Україна висилає двох угорських дипломатів.

Увечері п'ятниці угорські спецслужби затримали в центрі Будапешта і депортували з країни громадянина України, звинувативши його у шпигунстві й створенні "серйозної загрози суверенітету Угорщини".