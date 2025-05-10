Інтерфакс-Україна
Політика
21:36 10.05.2025

Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

1 хв читати
Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий закликав угорську владу припинити антиукраїнську істерію, про що написав на платформі X в суботу.

"Щодо затримання громадянина України в центрі Будапешта. Коли закінчуються докази, починається полювання на відьом. Угорській владі давно пора покласти край безглуздій антиукраїнській істерії", - написав Тихий на Х.

Як повідомлялося, 9 травня Служба безпеки України повідомила, що за результатами комплексних заходів на Закарпатті затримала двох агентів із мережі угорської спецслужби. Ними виявилися колишні українські військові, завербовані зі слів СБУ, угорською розвідкою.

Того ж дня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто оголосив про вислання з країни двох працівників українського посольства, яких він звинуватив у шпигунській діяльності. У відповідь Україна висилає двох угорських дипломатів.

Увечері п'ятниці угорські спецслужби затримали в центрі Будапешта і депортували з країни громадянина України, звинувативши його у шпигунстві й створенні "серйозної загрози суверенітету Угорщини".

 

 

 

 

Теги: #угорщина #депортація #реакція #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:33 10.05.2025
Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

Речник Путіна заявляє про "свою позицію" РФ щодо припинення вогню у відповідь на пропозиції України, США і Коаліції охочих

17:48 10.05.2025
Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

Дії висланого з Угорщини українського дипломата були визнані серйозною загрозою суверенітету країни, заявили в уряді

22:00 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

21:54 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

20:53 09.05.2025
Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

20:25 09.05.2025
Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

19:51 09.05.2025
Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

15:02 09.05.2025
Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

Сибіга анонсував зустріч з угорською стороною щодо вступу в ЄС: ми налаштовані на конструктивний діалог

09:34 09.05.2025
СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

СБУ вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини

18:47 08.05.2025
Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

ВАЖЛИВЕ

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії Угорщини

Франція планує обслуговувати передані ЗСУ гармати Caesar за рахунок доходів від заморожених активів РФ – Барро

Зеленський: останнім часом у нас дуже активна і продуктивна комунікація з США щодо припинення вогню

ОСТАННЄ

Уряд Німеччини хоче засекретити дані про постачання німецького озброєння в Україну – ЗМІ

Кличко провів зустріч з представниками дипкорпусу в Україні

Відмови РФ від припинення вогню розглядатимуться як оманливий маневр - Макрон

Висунення Путіним вимог до припинення вогню буде розцінюватись як відмова – Стармер

30-денне припинення вогню стане початком завершення війни Росії проти України - Келлог

США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

Мирна угода повинна гарантувати безпеку суверенітету України, історія спостерігає за нами – Макрон

Київська влада роз’яснила підпорядкування структур КМДА та КМВА

РФ веде потужну інформаційну війну проти всієї Європи - депутат Європарламенту Брейза

Заява Росії та Китаю про "усунення корінних причин війни" свідчить про готовність КНР легітимізувати військову агресію під виглядом "безпекових інтересів" - Фріз

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА