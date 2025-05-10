США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

Делегації США і КНР проводять у суботу переговори з торговельних питань у Швейцарії, повідомляє агентство ЕФЕ з посиланням на китайські джерела.

Це перші подібні офіційні контакти сторін на тему торгівлі відтоді, як президент США Дональд Трамп оголосив у квітні про масштабні мита проти китайських товарів. У Пекіні, як повідомлялося, вжили заходів у відповідь щодо товарів зі США.

Американську делегацію на переговорах очолюють міністр фінансів Скотт Бессент і торгпред Джеймісон Грір, а китайську - віце-прем'єр Держради Хе Ліфен.