Інтерфакс-Україна
Політика
13:30 10.05.2025

США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

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США і Китай проводять торговельні переговори у Швейцарії

Делегації США і КНР проводять у суботу переговори з торговельних питань у Швейцарії, повідомляє агентство ЕФЕ з посиланням на китайські джерела.

Це перші подібні офіційні контакти сторін на тему торгівлі відтоді, як президент США Дональд Трамп оголосив у квітні про масштабні мита проти китайських товарів. У Пекіні, як повідомлялося, вжили заходів у відповідь щодо товарів зі США.

Американську делегацію на переговорах очолюють міністр фінансів Скотт Бессент і торгпред Джеймісон Грір, а китайську - віце-прем'єр Держради Хе Ліфен.

Теги: #швейцарія #торговельні_переговори #сша #кнр

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