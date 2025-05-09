Інтерфакс-Україна
Політика
15:07 09.05.2025

Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо

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Канцлер ФРН Мерц заявив, що США не вдасться проводити торговельні переговори з державами ЄС окремо
Фото: https://www.facebook.com/MerzCDU

У нещодавній розмові з президентом США Дональдом Трампом канцлер ФРН Фрідріх Мерц пояснив відсутність можливості для Вашингтона обговорювати торговельні питання з окремими членами Євросоюзу, а не з усім союзом одразу, наводить його слова Bloomberg.

Він також повідомив, що при цьому привітав Трампа з укладенням торговельної угоди між США і Великою Британією.

"Але я пояснив йому, що таке не можливе з іншими європейськими країнами, які є членами ЄС, тому що ми можемо і хочемо діяти єдиним фронтом у питаннях торгівлі", - зазначив Мерц.

"Я сказав йому, що, на мою думку, це не дуже гарна ідея - поглиблювати цю торговельну суперечку. Я глибоко переконаний - найкращим варіантом були б нульові мита", - зазначив канцлер.

Пізніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила на зустрічі з Мерцем, що хотіла б здійснити візит до Вашингтона для зустрічі з Трампом, коли у сторін буде в розпорядженні пакет конкретних пропозицій щодо торгівлі.

За її словами, Євросоюз хотів би вирішити проблему шляхом переговорів, не вдаючись до підвищення мит, але водночас ЄС готує контрзаходи на випадок "незадовільних результатів" діалогу.

Раніше у квітні Bloomberg із посиланням на джерела передавав, що переговори ЄС і США для подолання торговельних розбіжностей наразі безуспішні. Так, європейський комісар з торгівлі Марош Шефчович залишив зустріч із міністром торгівлі США Говардом Латніком і торговим представником США Джеймісоном Гріром, "маючи мало розуміння про позицію США, ледве намагаючись зрозуміти цілі американської сторони".

Також, за даними агентства, Євросоюз у разі провалу переговорів готує мита на товари США вартістю в EUR95 млрд: літаки, автомобілі, бурбон.

Спочатку для країн ЄС розмір нових мит з боку США становив 20%. Але Трамп повідомив 9 квітня, що ухвалив рішення призупинити на 90 днів реалізацію рішень про збільшення митних тарифів на імпорт щодо більш ніж 75 країн, які запросили діалог із цього питання. Передбачається, що в цей період ці країни сплачуватимуть мита в мінімальному розмірі - 10%.

Теги: #торгівля #сша #мерц

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