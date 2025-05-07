Інтерфакс-Україна
Політика
17:47 07.05.2025

США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

3 хв читати
США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

США вважають, що РФ просить станом на зараз "занадто багато" на переговорах щодо завершення російської війни проти України, також Вашингтон хотів би, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб потім сісти за стіл переговорів, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"...перша мирна пропозиція, яку росіяни поклали на стіл, наша реакція на неї була такою: "Ви просите занадто багато, але саме так розгортаються переговори". Та я б не сказав, що росіяни не зацікавлені в тому, щоб довести цю справу до розв'язання", - сказав він на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні, округ Колумбія.

За словами Венса, зараз росіяни просять про певний набір вимог, поступок для того, щоб покласти край конфлікту.

"Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - зазначив він.

Віцепрезидент наголосив, що "США хотіли б, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб потім сісти за стіл переговорів і поговорити один з одним".

Він пояснив, що не обов'язково погоджуватися з російським виправданням війни, і, наголосив, що він та президент Дональд Трамп виступили з критикою повномасштабного вторгнення РФ.

"Але ви повинні спробувати зрозуміти, на що спирається інша сторона, аби покласти край конфлікту", - сказав Венс.

Він наголосив, що думка українців маж велике значення, і треба знати, що Києву потрібно "для того, щоб довести цей конфлікт до успішного завершення". Венс запевнив, що США будуть продовжувати цю розмову.

Водночас віцепрезидент нагадав слова Трампа про те, що "він піде (с мирних зусиль - ІФ-У), якщо вважатиме, що не досягне прогресу".

"Зокрема, крок, який ми хотіли б зробити зараз, - це те, що ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб сісти за стіл переговорів і поговорити один з одним. Очевидно, що Сполучені Штати із задоволенням візьмуть участь у цих розмовах, але дуже важливо, щоб росіяни і українці почали розмовляти один з одним. Ми вважаємо, що це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити", - наголосив він.

Венс визнав також, що між позиціями росіян і українців існує велика прірва, і за його словами, Вашингтон вважає, що "наступним кроком у переговорах буде спроба подолати цю прірву".

"Ми вважаємо, що для нас, ймовірно, неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між двома сторонами, і саме на цьому ми зосереджені. Але я ще не песимістичний у цьому питанні. Очевидно, що росіяни і українці ще не домовилися, тому що бойові дії все ще тривають", - пояснив він.

Він нагадав, що українці погодилися на припинення вогню, на 30-денне припинення вогню, і США "цінують це". Водночас росіяни заявили, що 30-денне припинення вогню не відповідає нашим стратегічним інтересам, як зазначив Венс.

"Тому ми намагалися вийти за рамки зацикленості 30-денним припиненням вогню і зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання, і намагаємося послідовно просуватися вперед", - пояснив він.

Теги: #війна #венс #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 07.05.2025
Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

Путін свідомо насміхається над мирними зусиллями США - Сибіга після нічної атаки Росії

08:44 07.05.2025
Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

Ракета компанії SpaceX вивела на орбіту чергову групу інтернет-супутників Starlink

04:10 07.05.2025
Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

Піт Хегсет в лютому 2025 року скасовував постачання зброї Україні, не ставлячи Білий дім до відома - ЗМІ

22:59 06.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 161 військовослужбовця - Генштаб

22:35 06.05.2025
Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

Головний рабин України прибув до США, зустрівся з Віткоффом

22:24 06.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 119 ворожих атак - Генштаб

22:15 06.05.2025
Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

22:08 06.05.2025
До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

До Дня піхоти у МЗС України відкрили арт-інсталяцію

21:42 06.05.2025
Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

Тимчасова повірена у справах США в Україні наголосила на важливості американсько-українського інвестиційного фонду відбудови

10:16 06.05.2025
ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів

ОСТАННЄ

Профільний комітет, можливо, уточнить текст законопроєкту про ратифікацію угоди між Україною та США про копалини

Порошенко наполягає на важливості угоди про копалини з США і вимагає ознайомлення з її змістовною частиною

Климпуш-Цинцадзе: розраховуємо на новий уряд Німеччини щодо збільшення підтримки України, зокрема у військовій сфері

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

Мерц зазнав поразки в першому турі виборів канцлера

Результати 1-го туру президентських виборів у Румунії свідчать про роботу РФ з просування на Заході своїх наративів - Климпуш-Цинцадзе

Комітет Ради у вівторок схвалить проєкт закону про ратифікацію угоди зі США, 8 травня проголосують, вважає Железняк

Трамп заявив про можливість залучення президента Туреччини до справи припинення війни між Росією і Україною

"Слуга народу" підтримує ратифікацію угоди про створення американсько-українського інвестиційного фонду – Арахамія

Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА