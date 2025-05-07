США намагаються зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання війни і вважають, що РФ вимагає зараз занадто багато - Венс

США вважають, що РФ просить станом на зараз "занадто багато" на переговорах щодо завершення російської війни проти України, також Вашингтон хотів би, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб потім сісти за стіл переговорів, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"...перша мирна пропозиція, яку росіяни поклали на стіл, наша реакція на неї була такою: "Ви просите занадто багато, але саме так розгортаються переговори". Та я б не сказав, що росіяни не зацікавлені в тому, щоб довести цю справу до розв'язання", - сказав він на Мюнхенській зустрічі лідерів у Вашингтоні, округ Колумбія.

За словами Венса, зараз росіяни просять про певний набір вимог, поступок для того, щоб покласти край конфлікту.

"Ми вважаємо, що вони просять занадто багато", - зазначив він.

Віцепрезидент наголосив, що "США хотіли б, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб потім сісти за стіл переговорів і поговорити один з одним".

Він пояснив, що не обов'язково погоджуватися з російським виправданням війни, і, наголосив, що він та президент Дональд Трамп виступили з критикою повномасштабного вторгнення РФ.

"Але ви повинні спробувати зрозуміти, на що спирається інша сторона, аби покласти край конфлікту", - сказав Венс.

Він наголосив, що думка українців маж велике значення, і треба знати, що Києву потрібно "для того, щоб довести цей конфлікт до успішного завершення". Венс запевнив, що США будуть продовжувати цю розмову.

Водночас віцепрезидент нагадав слова Трампа про те, що "він піде (с мирних зусиль - ІФ-У), якщо вважатиме, що не досягне прогресу".

"Зокрема, крок, який ми хотіли б зробити зараз, - це те, що ми хотіли б, щоб і росіяни, і українці погодилися з деякими основними принципами для того, щоб сісти за стіл переговорів і поговорити один з одним. Очевидно, що Сполучені Штати із задоволенням візьмуть участь у цих розмовах, але дуже важливо, щоб росіяни і українці почали розмовляти один з одним. Ми вважаємо, що це наступний великий крок, який ми хотіли б зробити", - наголосив він.

Венс визнав також, що між позиціями росіян і українців існує велика прірва, і за його словами, Вашингтон вважає, що "наступним кроком у переговорах буде спроба подолати цю прірву".

"Ми вважаємо, що для нас, ймовірно, неможливо бути посередником у цьому питанні без принаймні деяких прямих переговорів між двома сторонами, і саме на цьому ми зосереджені. Але я ще не песимістичний у цьому питанні. Очевидно, що росіяни і українці ще не домовилися, тому що бойові дії все ще тривають", - пояснив він.

Він нагадав, що українці погодилися на припинення вогню, на 30-денне припинення вогню, і США "цінують це". Водночас росіяни заявили, що 30-денне припинення вогню не відповідає нашим стратегічним інтересам, як зазначив Венс.

"Тому ми намагалися вийти за рамки зацикленості 30-денним припиненням вогню і зосередитися на тому, як би виглядало довгострокове врегулювання, і намагаємося послідовно просуватися вперед", - пояснив він.