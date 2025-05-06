Інтерфакс-Україна
Політика
13:09 06.05.2025

Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі

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Орбан знову висловився проти членства України в Євросоюзі
Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського союзу "не є доброю угодою"

"Вступ України не є доброю угодою. Україна - це не додана вартість, а зобов'язання. Це величезна помилка - спрямовувати європейські кошти в Україну замість того, щоб використовувати їх для зміцнення європейської економіки, яка перебуває в скрутному становищі", - написав Орбан у соціальній мережі Х у вівторок.

Він зазначив, що Угорщина була прийнята до Європейського Союзу, тому що це було вигідно країнам-членам.

 

Теги: #україна #орбан #єс

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