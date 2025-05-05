Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом, вважають дослідники "Інституту вивчення війни" (ISW), про що пишуть в аналітичному звіті за 4 травня.

Як доказ намірів Путіна продовжувати війну ISW наводить "документальний фільм" про Путіна кремлівського пропагандиста Зарубіна, який вийшов в ефір державного каналу "Россия 1" 4 травня.

"Путін стверджував, що Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до "логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії". Путін також стверджував, що примирення Росії з українською частиною російського народу є "неминучим", - йдеться в переказі змісту стрічки в звіті ISW.

"Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення в Україні проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує", - зазначено в звіті ISW.

Окремо дослідники наголошують на наративах кремлівського диктатора, спрямованих на внутрішню аудиторію.

"Путін… просував ідеал жертовності на фронті і в тилу, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом", - роблять висновок в ISW, додаючи, що "Путін знову звинуватив Захід в "обмані" Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну".

"Російські чиновники також послідовно активізували зусилля з мілітаризації російського суспільства з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що додатково вказує на те, що Росія готується до затяжного конфлікту", - пишуть аналітики, посилаючись на оголошення Путіним 2025 року "роком захисника вітчизни" після того, як "у 2023 і 2024 роках було запущено безліч мілітаристських ініціатив, спрямованих на надання ветеранам соціальної та фінансової підтримки та зміцнення російського державного наративу про те, що ветерани є новим "елітним" класом".

ISW також звертає увагу на те, що РФ "інвестує значні кошти у військово-патріотичне виховання російської молоді, демонструючи зацікавленість Кремля у створенні нового покоління мілітаризованих, лояльних громадян у середньо- та довгостроковій перспективі".