Інтерфакс-Україна
Політика
07:55 05.05.2025

Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

2 хв читати
Путін готує населення РФ до продовження війни і майбутніх конфліктів з Заходом

Путін і російська верхівка намагаються підготувати російське населення до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом, вважають дослідники "Інституту вивчення війни" (ISW), про що пишуть в аналітичному звіті за 4 травня.

Як доказ намірів Путіна продовжувати війну ISW наводить "документальний фільм" про Путіна кремлівського пропагандиста Зарубіна, який вийшов в ефір державного каналу "Россия 1" 4 травня.

"Путін стверджував, що Росія має достатньо живої сили і техніки, щоб довести війну в Україні до "логічного завершення з тим результатом, який потрібен Росії". Путін також стверджував, що примирення Росії з українською частиною російського народу є "неминучим", - йдеться в переказі змісту стрічки в звіті ISW.

"Заяви Путіна вказують на те, що Росія продовжує вважати, що вона може досягти своїх початкових цілей повномасштабного вторгнення в Україну, які включають демілітаризацію України, встановлення в Україні проросійського уряду, примушення України відмовитися від своїх прагнень приєднатися до НАТО та інших блоків безпеки, а також примушення України піти на значні територіальні поступки Росії, включаючи частини України, які Росія наразі не окупує", - зазначено в звіті ISW.

Окремо дослідники наголошують на наративах кремлівського диктатора, спрямованих на внутрішню аудиторію.

"Путін… просував ідеал жертовності на фронті і в тилу, ймовірно, намагаючись підготувати російське суспільство до більш тривалої війни в Україні і потенційних майбутніх конфронтацій із Заходом", - роблять висновок в ISW, додаючи, що "Путін знову звинуватив Захід в "обмані" Росії після Мінських угод 2015 року, ймовірно, намагаючись переконати російську внутрішню аудиторію в тому, що Росія не може вести переговори із Заходом і повинна продовжувати війну".

"Російські чиновники також послідовно активізували зусилля з мілітаризації російського суспільства з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що додатково вказує на те, що Росія готується до затяжного конфлікту", - пишуть аналітики, посилаючись на оголошення Путіним 2025 року "роком захисника вітчизни" після того, як "у 2023 і 2024 роках було запущено безліч мілітаристських ініціатив, спрямованих на надання ветеранам соціальної та фінансової підтримки та зміцнення російського державного наративу про те, що ветерани є новим "елітним" класом".

ISW також звертає увагу на те, що РФ "інвестує значні кошти у військово-патріотичне виховання російської молоді, демонструючи зацікавленість Кремля у створенні нового покоління мілітаризованих, лояльних громадян у середньо- та довгостроковій перспективі".

 

 

 

 

Теги: #путін #війна #росія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:55 05.05.2025
У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

22:42 04.05.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

22:39 04.05.2025
З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 201 ворожу атаку - Генштаб

16:28 03.05.2025
Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

Росіяни проявляють високу активність на новопавлівському і покровському напрямках – Генштаб ЗСУ

12:38 03.05.2025
США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

США не вперше отримали від РФ причини, чому не зупиняють війну, – Зеленський

06:11 03.05.2025
У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

У Чорному морі – три ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

19:38 02.05.2025
МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

МЗС України: Заява Держдепу США про вихід із переговорів була зроблена як повторення раніше озвученої позиції

13:06 02.05.2025
Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

Через війну загинули 201 митець і 103 медійники

11:51 02.05.2025
Рубіо: Трамп визначиться, скільки часу ми присвятимо Росії та Україні

Рубіо: Трамп визначиться, скільки часу ми присвятимо Росії та Україні

11:02 02.05.2025
Віцепрезидент США про перспективи завершення війни РФ проти України: Не найближчим часом, потрібно знайти компроміс

Віцепрезидент США про перспективи завершення війни РФ проти України: Не найближчим часом, потрібно знайти компроміс

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Сибіга допустив мирні переговори у будь-якому форматі після реального і тривалого припинення вогню

Трамп про мирну угоду: побачимо, що станеться протягом тижня, ми на завершальному етапі

Мелоні: оголошеного Путіним триденного перемир'я недостатньо, щоб довести прагнення Росії до миру

Макрон заявив про посилення тиску на Росію у найближчі вісім-десять днів

ОСТАННЄ

Корнієнко: вірю, що у Раді будуть голоси за ратифікацію угоди між США та Україною про копалини

Орбан різко відповів Зеленському відносно вступу України до ЄС

Сіярто про блокування Угорщиною вступу України до ЄС: Київ має обирати відповідний тон

Зеленський: В Угорщині 70% людей за вступ України в ЄС, не треба нас втягувати у свої вибори

Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет до $1,01 трлн у 2026 фінроці, скоротити невійськові видатки

ЄС конфіскує мільярди російських активів для компенсації західним інвесторам - Reuters

Сибіга: Україна наполягає на посиленні тиску на РФ, її короткочасні перемир"я – це тільки маніпуляції

Яценюк про угоду щодо корисних копалин: історичне визнання війни росії проти України

Угода про партнерство надсилає РФ сигнал про зацікавленість США у довгостроковому успіху України – Білий дім

Угода допоможе США домінувати у сфері штучного інтелекту, а Україні надасть доступ до передових технологій видобутку корисних копалин – сенатор Грем

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА