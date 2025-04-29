Стефанчук: ніхто, крім країн НАТО, не має права вето на шлях України до Альянсу

Ніхто, крім країн НАТО, не має права вето на її шляху до Альянсу, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми підкреслили, що крім України та країн Альянсу ніхто інший не має права вето на вибір України і її шлях до Альянсу", - сказав Стефанчук під час спільного брифінгу з президентом Парламентської Асамблеї НАТО Маркосом Перестрелло (Marcos Perestrello) у вівторок.

Він попросив колег з ПА НАТО і надалі підтримувати Україну на її шляху до НАТО.

За словами Стефанчука, під час зустрічі з делегацією ПА НАТО йшла мова про проблеми, які має Україна в контексті протидії постійній російській агресії.

Своєю чергою, Перестрелло нагадав, що Парламентська асамблея НАТО підтримала кримську платформу перед повномасштабним вторгненням Росії, мобілізувала політичну підтримку і військову допомогу в парламентах - країн НАТО і створила спеціальний фонд для допомоги Верховній Раді.

"НАТО має продовжувати відігравати свою роль, координуючи допомогу і навчання через нове командування у Вісбадені, виконуючи фінансові зобов'язання, взяті на Вашингтонському саміті, підвищуючи оперативну сумісність українських збройних сил з НАТО, надаючи довгострокову практичну підтримку через комплексний пакет допомоги, підтримуючи оборонну промисловість України та залишаючи двері відкритими для майбутнього членства", - підкреслив Перестрелло.