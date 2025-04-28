Інтерфакс-Україна
Політика
14:34 28.04.2025

Індія купила у Франції 26 винищувачів

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Індія купила у Франції 26 винищувачів

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню повідомив про купівлю Індією 26 винищувачів Rafale Marine французького виробництва.

"Сьогодні підписано міжурядову угоду, що підтверджує замовлення Індії у Франції 26 літаків Rafale Marine виробництва Dassault Aviation. Дякуємо нашим індійським партнерам за їхню нову впевненість у досконалості французької оборонної промисловості", - написав Лекорню в соцмережі Х у понеділок.

Як повідомлялося, минулого вівторка у місті Пахалгам у штаті Джамму і Кашмір сталася терористична атака в місці великого скупчення туристів. Імовірно, група бойовиків відкрила вогонь по людях. Унаслідок нападу загинули близько 30 осіб.

Після цього Індія і Пакистан ухвалили низку заходів щодо один одного, таких як закриття повітряного простору та анулювання віз, які призвели до зростання напруженості між двома країнами. Влада Індії розглядає можливість найближчими днями оголосити про зупинення дії угоди про припинення вогню з Пакистаном 2021 року.

Теги: #винищувачі #франція #індія

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