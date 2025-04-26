США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

Сполучені Штати Америки втретє - тепер до 27 червня - відклали застосування санкцій проти компанії "Нафтна индустрија Србије" (NIS), контрольний пакет акцій якої належить Росії, повідомив президент Сербії Олександр Вучич.

"Сербії вдалося домогтися нового відтермінування санкцій щодо NIS, цього разу на два місяці, до 27 червня. Дякуємо нашим американським партнерам за розуміння позиції Сербії", – написав Вучич в Instagram.

Як повідомлялося, 28 березня влада США відтермінувала на 30 днів введення санкцій проти NIS. Таким чином, санкції щодо сербської компанії можуть набути чинності 28 квітня.

Раніше, 10 січня, США запровадили санкції проти двох російських нафтових компаній - "Газпром нєфті" і "Сургутнєфтєгаза", а також їхніх дочірніх компаній. До SDN List внесено і сербську "дочку" "Газпром нєфті" - NIS. Потім США двічі переносили введення санкцій щодо NIS - до 28 березня і до 28 квітня.

Наприкінці лютого "Газпром нафта" передала "Газпрому" 5,15% акцій NIS. Тепер у "Газпром нєфті" - 44,85% акцій NIS, у "Газпрому" - 11,3%. Ще 29,87% акцій NIS перебуває у власності Сербії, решта - у міноритарних акціонерів.

Сербський президент Вучич повідомляв, що США вимагають повного виведення російського капіталу з NIS. Водночас він нагадував, що уряд Сербії 2008 року продав контроль у NIS російській "Газпром нєфті", і впродовж минулих років російська компанія і NIS сприяли отриманню значних доходів до бюджету Сербії, а також розвитку багатьох проєктів.

NIS - єдина компанія в Сербії, що займається розвідкою і видобутком вуглеводнів, їй також належить великий НПЗ у місті Панчево. Компанія домінує на ринку нафтопродуктів Сербії, мережа АЗС NIS представлена в Боснії і Герцеговині, Болгарії та Румунії, загалом понад 400 станцій.