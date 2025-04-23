Інтерфакс-Україна
Політика
16:52 23.04.2025

Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат

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Порошенка утримували на кордоні попри рішення суду, через що він пропустив перший день Міжпарламентської ради Україна–НАТО - адвокат
Фото: https://eurosolidarity.org/novyny/

Рішення Вінницького окружного адміністративного суду, який визнав протиправною відмову народному депутату, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку у перетині державного кордону, набрало законної сили, попри це його більше трьох годин тримали на кордоні, однак зрештою пропустили для участі у роботі Міжпарламентської ради Україна-НАТО, повідомляється на сайті політсили у середу.

"Порошенко буде на засіданні Міжпарламентської ради Україна – НАТО. Вчора, 22 квітня 2025 року, набрало законної сили судове рішення, яким встановлено незаконність січневого рішення прикордонників про відмову Петру Порошенку у перетині кордону. Суд довів правоту Петра Порошенка… Символічно, що Петро Порошенко знову був на кордоні, на тому ж пункті "Устилуг". Прикордонники тягнули час більше трьох годин", - повідомив його адвокат Ігор Головань.

Він вважає, що співробітники Державної прикондонної служи тягнули час навмисно, аби політик Порошенко не встиг на перший день Парламентської асамблеї НАТО. "За нашими даними, доповідали безпосередньо до президентського офісу через голову ДПСУ. Врешті-решт пропустили. В результаті перший день втрачено, але завтра Петро Порошенко все одно буде на засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО, яка відбудеться у Вісбадені (Німеччина)", – повідомив Головань.

Як повідомлялося, Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради в січні заявив, що його незаконно не пропустили на українському кордоні, коли він прямував на зустріч із лідерами Європейської народної партії в Брюсселі. У відповідь на заяву Порошенка спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що Порошенко справді мав підписане відрядження на засідання Політичної асамблеї Європейської народної партії, що відбувалося 13-14 січня в місті Брюсселі. Відрядження було підписане на період з 11 січня (виїзд) по 15 січня (повернення).

Головань тоді анонсував оскарження відмови прикордонників випустити Порошенка за кордон у суді.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #кордон

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