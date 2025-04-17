Інтерфакс-Україна
Політика
19:21 17.04.2025

Переговори між США та Іраном про атом перебувають на "вирішальній стадії"

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Переговори між США та Іраном про атом перебувають на "вирішальній стадії"

Переговори між Іраном і США стосовно ядерної програми Тегерана перебувають на «вирішальній стадії», заявив у четвер генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

«Ми знаємо, що перебуваємо на значущій, я б сказав, вирішальній, стадії цих важливих переговорів, тому я хочу зосередитися на позитивних аспектах», - наводить агентство Associated Press (AP) слова Гроссі на зустрічі в Тегерані.

Глава МАГАТЕ додав, що успішне укладення угоди «не гарантоване», проте «є ймовірність хорошого результату», заради якого, за його словами, варто докласти зусиль.

Гроссі прибув до Тегерана в середу ввечері і провів переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Згідно з агентством «Таснім», вони обговорили співпрацю і технічну взаємодію між Іраном і МАГАТЕ. Аракчі поінформував Гроссі про перебіг переговорів зі США і підтвердив прихильність Тегерана співпраці з агентством. Зі свого боку, як зазначає агентство, глава МАГАТЕ привітав початок консультацій між Вашингтоном і Тегераном і висловив сподівання, що вони триватимуть, доки не буде досягнуто бажаного результату.

У четвер Гроссі також зустрівся з керівником Організації з атомної енергії Ірану Мохаммадом Есламі. За інформацією AP, гендиректору МАГАТЕ показали нові розробки в сфері мирного атома. Есламі, зі свого боку, висловив сподівання, що інспектори міжнародної організації «дотримуватимуться неупередженого і професійного підходу».

Представники Тегерана і Вашингтона зустрінуться в суботу в Римі на новому раунді переговорів.

Раніше у квітні делегації Ірану і США провели в Маскаті (Оман) перший раунд непрямих переговорів щодо врегулювання іранської ядерної проблеми.

 

Теги: #переговори #іран #магате #сша

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