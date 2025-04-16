Інтерфакс-Україна
Політика
08:47 16.04.2025

Питання послаблення санкцій проти РФ не буде порушено до встановлення перемир’я – Держдеп США

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Питання послаблення санкцій проти РФ не буде порушено до встановлення перемир’я – Держдеп США

Питання щодо можливого послаблення санкцій США проти Росії не буде обговорюватися доки не буде досягнуто припинення вогню, заявила прес-секретарка Державного департаменту США Таммі Брюс.

"Я не говоритиму про жодні дискусії між Білим домом, тим більше в Державному департаменті, секретарем Рубіо та будь-яким іншим лідером тут. Що я можу сказати, то це нагадування про те, що було ясно з самого початку, не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, доки не припиниться бійня. І після Вербної неділі, це очевидна динаміка, коли має бути більше питань про природу того, хто дійсно прихильний до миру та припинення вогню", - вказала Брюс, відповідаючи на запитання журналіста про хід переговорів між США та РФ і потенціальне послаблення санкційного тиску.

"Але немає жодних переговорів чи домовленостей, базуючись на регулярних заявах адміністрації та секретаря Рубіо, що поки це – це м’ясорубка, це не змінилося. І поки це не припиниться, нічого подібного не відбувається, але ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню в цьому відношенні", - додала вона.

Теги: #росія #санкції

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