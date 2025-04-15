Париж планує збільшити оборонний бюджет на 3 млрд євро - прем'єр Франції

Французький прем'єр Франсуа Байру вважає за необхідне виділити додаткові 3 млрд євро на оборону, повідомляє у вівторок телеканал BFM TV.

За словами Байру, Франції, судячи з усього, потрібно буде виділити додаткові 3 млрд євро на оборонний бюджет на 2026 рік, щоб забезпечити "незалежність у питаннях безпеки і оборони" Франції та ЄС.

Він додав, що ЄС має бути здатний самостійно гарантувати свою безпеку за рахунок спільних зусиль держав-членів.

У телезверненні до нації 5 березня президент Емманюель Макрон повідомив про свої плани додаткових інвестицій у сфері оборони. "Ми маємо зміцнити нашу оборону. У цьому відношенні ми залишаємося вірними НАТО, але ми маємо посилювати нашу незалежність", - заявив Макрон.