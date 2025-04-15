Інтерфакс-Україна
Політика
10:45 15.04.2025

Рубіо і Келлог радять Трампу посилити позицію щодо Москви

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Рубіо і Келлог радять Трампу посилити позицію щодо Москви

Деякі високопоставлені співробітники адміністрації президента США Дональда Трампа рекомендують йому дотримуватися більш жорсткого підходу щодо Москви з українського питання, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За їхніми даними, до групи тих, хто радить Трампу "займати жорсткішу позицію щодо вимог, які Москва висуває Києву щодо територіальних поступок", входять держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець по Україні Кіт Келлог.

Крім того, пише видання, низка членів адміністрації вважає, що Трампу потрібно "більш скептично ставитися до заяв про бажання Москви мирно врегулювати конфлікт з Україною".

Однак, як зазначають джерела, Трамп "поки що, як і раніше, стоїть на боці спецпосланця з Близького Сходу Стіва Віткоффа, який вважає, що президент Росії Володимир Путін хоче досягти миру".

Минулого тижня Віткофф зустрівся в Санкт-Петербурзі з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом президент США зазначив, що у спецпосланця "були хороші зустрічі, пов'язані з російсько-українськими відносинами".

Сам Віткофф раніше в ефірі Fox News заявив, що переконаний у можливості досягнення угоди щодо України. У відповідь на запитання ведучого про те, "чи намічається угода з Росією" з українського питання, він сказав: "Ви використали гарне слово - намічається. Так, я в цьому впевнений".

Спецпосланець Трампа уточнив, що для досягнення мирної угоди треба буде вирішити низку складних питань, зокрема, розв'язати проблеми гарантування безпеки, відмови від прийому України в НАТО.

 

Теги: #мирна_угода #трамп #сша

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