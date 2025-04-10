Поворозник продовжить обіймати посаду першого заступника мера Києва після звільнення з посади в КМВА - КМДА

Фото: https://www.facebook.com/povoroznyk.m

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник продовжить обіймати посаду після звільнення з посади виконуючого обов'язки першого заступника голови Київської міської військової адміністрації (КМВА), повідомляється на сайті столичної влади у четвер.

"Рішення начальника КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації", - йдеться в заяві.

В КМДА зазначили, що теперішній начальник КМВА Тимур Ткаченко скасував розпорядження колишнього начальника КМВА Миколи Жирнова щодо покладення виконання обов’язків першого заступника начальника військової адміністрації на Поворозника, оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною.

Як повідомлялося, Ткаченко раніше повідомив про звільнення Поворозника з посади в.о. першого заступника начальника КМВА через те, що той неодноразово ігнорував його доручення, зокрема, щодо звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години, а також про наміри офіційно звернутись до правоохоронних стосовно порушень при бюджетних закупівлях.

"Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг", - сказав він.

Ткаченко повідомив, що питаннями взаємодії з військовими відповідатиме його заступник — бойовий офіцер.

Пізніше Поворозник повідомив, що в подальшому зосередиться виключно на виконанні своїх посадових обовʼязків першого заступника голови КМДА. "А щодо якихось "розкрадених мільйонів", то панові Ткаченку доведеться це підтверджувати в суді. Що додасть йому документальної роботи, з якою він так "блискуче" справляється (82 непідписаних розпорядженнь КМВА)", - написав він у Facebook.