Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

Очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко повідомив про звільнення Миколи Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА та про наміри офіційно звернутись до правоохоронних стосовно порушень при бюджетних закупівлях.

"Прийняв рішення щодо Миколи Поворозника. З цього дня він більше не виконує обов'язки першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації", - написав Ткаченко у телеграмі у четвер.

За словами Ткаченка, Поворозник неодноразово ігнорував його доручення. Зокрема, щодо звіту з видачі та обліку перепусток для руху під час комендантської години. "Також перший заступник, у віданні якого апарат КМДА, на постійній основі створює несприятливі умови для роботи військової адміністрації. Проєкти розпоряджень зависають. У нас чесний бізнес та багато підприємств не можуть отримати статус критично важливих, тому що в КМДА документи замість 10 днів зависають на місяць і більше. Чиновники самі так побудували систему, щоб це було майже неможливо зробити", - додав він.

"Посадовці КМДА під керівництвом Поворозника готують документи абияк. Мені довелося визначити окрему групу фахівців, яка все перевіряє. Знаю, що це зроблено абсолютно свідомо, щоб звинуватити мене в затримках. Що вони й роблять", - зазначив Ткаченко.

"І найбільш важливе. Пан Поворозник відповідає в КМДА за бюджетну сферу. Понад 100 повідомлень про порушення в закупівлях від БЕБ лише 2024 рік, 8 млрд грн - це до нього. Вкрадені майже 60 млн грн на послугах для тяжкохворих - це до нього. Тому я офіційно звернусь до правоохоронців. Нехай в установленому порядку визначать: чому не запобіг?", - наголосив Ткаченко.

Він також повідомив, що питаннями взаємодії з військовими відповідатиме його заступник — бойовий офіцер.