Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

Оприлюднене очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуром Ткаченком рішення не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), заявила пресслужба КМДА.

"Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм у четвер.

Зазначається, що йдеться про розпорядження щодо "покладення виконання обов'язків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною".

Раніше повідомлялося, що очільник КМВА Ткаченко повідомив про звільнення Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА та про наміри офіційно звернутися до правоохоронних стосовно порушень під час бюджетних закупівель.