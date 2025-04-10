Інтерфакс-Україна

Події

15:39 10.04.2025

Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

1 хв читати
Рішення очільника КМВА не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА – пресслужба

Оприлюднене очільником Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимуром Ткаченком рішення не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації (КМДА), заявила пресслужба КМДА.

"Рішення голови КМВА не стосується штатної посади Миколи Поворозника як першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. Нинішній голова КМВА скасував розпорядження колишнього начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА у телеграм у четвер.

Зазначається, що йдеться про розпорядження щодо "покладення виконання обов'язків першого заступника голови військової адміністрації на Миколу Поворозника. Оскільки ця посада в КМВА на той час була вакантною".

Раніше повідомлялося, що очільник КМВА Ткаченко повідомив про звільнення Поворозника з посади першого заступника начальника КМВА та про наміри офіційно звернутися до правоохоронних стосовно порушень під час бюджетних закупівель.

Теги: #кмда #поворозник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:48 10.04.2025
Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

Ткаченко: З цього дня Поворозник більше не виконує обов'язки першого заступника начальника КМВА

09:34 10.04.2025
Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

14:06 08.04.2025
Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

Віцемер Києва Бондаренко написав заяву про відставку

12:18 03.04.2025
КМДА повідомляє про укладання 230 охоронних договорів щодо пам'яток у 2024р

КМДА повідомляє про укладання 230 охоронних договорів щодо пам'яток у 2024р

10:24 29.03.2025
На літній час переходить Україна 30 березня, нагадали у КМДА

На літній час переходить Україна 30 березня, нагадали у КМДА

13:25 27.03.2025
В Департаменті соцполітики КМДА спростували заяви про збитки у 60 млн грн на соцпослугах і назвали справу сфабрикованою

В Департаменті соцполітики КМДА спростували заяви про збитки у 60 млн грн на соцпослугах і назвали справу сфабрикованою

18:19 25.03.2025
Сукупні борги киян за опалення та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону зросли на 6,5% - до 8 млрд грн.

Сукупні борги киян за опалення та гаряче водопостачання з початку опалювального сезону зросли на 6,5% - до 8 млрд грн.

18:05 24.03.2025
Протягом опалювального сезону мобільні котельні у Києві розгортали 13 разів – заступник голови КМДА

Протягом опалювального сезону мобільні котельні у Києві розгортали 13 разів – заступник голови КМДА

21:05 21.03.2025
Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

Суд обрав запобіжний захід фігуранту справи про розкрадання 60 млн грн, виділених на соцдопомогу тяжкохворим

13:49 21.03.2025
КМДА: Заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів

КМДА: Заступникам директора департаменту соціальної та ветеранської політики вручили підозри без надання обґрунтованих доказів

ВАЖЛИВЕ

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС автоматично продовжено до кінця 2025 року

Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

Технічні консультації України та США по угоді щодо мінералів розпочнуться 11 квітня у Вашингтоні – віцепрем’єр Стефанішина

ОСТАННЄ

Депутати "Європейської солідарності" пропонують закликати уряд звільнити заступника міністра освіти Вітренка

На Харківщині працівник сільгосппідприємства підірвався під час проведення польових робіт

Умєров прибув у штаб-квартиру НАТО на зустріч Коаліції охочих

Китай застерігає від "безвідповідальних зауважень" - ЗМІ

Фільми Андерсона, Астера і Лінклейтера увійшли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю

Внаслідок ДТП у Львівській області госпіталізували семеро осіб

САП: 48 обвинувачених, справи яких слухаються в суді, за власною ініціативою мобілізувались до ЗСУ

ВАКС застосував запобіжний захід до директора компанії-постачальника продуктів харчування до ЗСУ Мелеші

У Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях вночі та вранці значний мокрий сніг, на більшій частині України заморозки

ЄС у відповідь на призупинку нових тарифів від США призупинить підготовлені контрзаходи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА