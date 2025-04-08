Інтерфакс-Україна

Політика

12:19 08.04.2025

Фон дер Ляєн запросила Китай активізувати зусилля для встановлення миру в Україні

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Фон дер Ляєн запросила Китай активізувати зусилля для встановлення миру в Україні

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела у вівторок, 8 квітня, телефонну розмову з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном, щоб обговорити стан відносин між ЄС і Китаєм, повідомляє пресслужба ЄК.

"Президент фон дер Ляєн підтвердила непохитну підтримку ЄС справедливого та тривалого миру в Україні, підкресливши, що будь-які умови миру повинні визначатися Україною. Вона запросила Китай активізувати свої зусилля, щоб зробити значний внесок у мирний процес", - вказується у повідомленні.

Основними темами розмови стали економічне та дипломатичне співробітництво. Так, фон дер Ляєн наголосила на важливості стабільності та передбачуваності для світової економіки. У відповідь на широкомасштабні порушення, спричинені тарифами США, президент наголосила на відповідальності Європи та Китаю, як двох найбільших ринків світу, підтримувати сильну реформовану торговельну систему, вільну, чесну та засновану на рівних умовах.

Вона закликала до переговорного вирішення поточної ситуації, наголосивши на необхідності уникати подальшої ескалації.

Президент фон дер Ляєн підкреслила критичну роль Китаю у вирішенні можливого перенаправлення торгівлі, спричиненого тарифами, особливо в секторах, які вже постраждали від глобального надлишку потужностей. Лідери обговорили створення механізму відстеження можливого перенаправлення торгівлі та забезпечення належного врахування будь-яких подій.

Вона також нагадала про терміновість структурних рішень для відновлення балансу двосторонніх торговельних відносин і забезпечення кращого доступу для європейських компаній, продуктів і послуг на китайський ринок.

Теги: #китай #урсула_фон_дер_ляєн

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