ЄС запровадить заходи у відповідь на мита США 15 квітня і 15 травня - єврокомісар з торгівлі

Хоча ЄС залишається відкритим для переговорів зі США щодо митних тарифів, він не чекатиме нескінченно і не буде бездіяльним, планує запровадити заходи у відповідь 15 квітня і 15 травня, заявив член Єврокомісії (ЄК) з торгівлі Марош Шефчович.

"Поки ми не побачимо відчутного прогресу, ми працюватимемо за трьома напрямками: захист наших інтересів за допомогою контрзаходів, диверсифікація нашої торгівлі на основі нових угод, стримування шкідливих відхилень у торгівлі", - сказав єврокомісар у понеділок на пресконференції в Люксембурзі, де засідала Рада ЄС із закордонних справ у форматі глав зовнішньоторговельних відомств країн Євросоюзу.

Говорячи про контрзаходи, Шефчович повідомив, що Єврокомісія одержала "цінні відгуки від держав-членів і 660 зацікавлених сторін щодо тарифів на сталь і алюміній".

"Після ретельного вивчення всього цього ми працювали над тим, щоб представити надійний список контрзаходів, при цьому збалансувавши навантаження між державами-членами. Ми надішлемо їм остаточний список і розміри тарифів пізніше сьогодні. Голосування (Ради ЄС щодо мит – ІФ-У) призначено на 9 квітня, а остаточний список буде ухвалено 15 квітня. Мита на товари набудуть чинності того самого дня для першого набору заходів і 15 травня - для решти", - оголосив єврокомісар із торгівлі.