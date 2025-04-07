Інтерфакс-Україна

Політика

18:23 07.04.2025

Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

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Трамп не розглядає можливість відкласти введення мит на 90 днів - Білий дім

В адміністрації США називають такими, що не відповідають дійсності, повідомлення ЗМІ про готовність відкласти на 90 днів введення митних тарифів у відповідь щодо торговельних партнерів, передає в понеділок CNBC із посиланням на Білий дім.

"Я поговорив із секретарем Білого дому Керолайн Левітт телефоном. Вона сказала, що повідомлення про те, що Білий дім розглядає 90-денну паузу - неправдиві", - заявив журналіст телеканалу.

За його словами, Левітт додала, що Трамп прихильний своїй ідеї про режим мит, і всі повідомлення про 90-денну паузу - "це фейкові новини".

Раніше деякі американські ЗМІ передавали, що в Білому домі розглядають можливість відкласти введення мит на 90 днів. Журналіст CNBC зазначив, що зараз телеканал намагається зрозуміти, звідки з'явилися ці повідомлення.

У неділю міністр торгівлі США Говард Латнік також заявляв, що варіант відтермінування введення в дію митних тарифів у відповідь щодо торговельних партнерів у Білому домі не розглядають.

Трамп оголосив 2 квітня про рішення запровадити відповідні мита стосовно іноземних торговельних партнерів США. Він сказав, що встановив базовий мінімальний рівень мит у 10%. У Білому домі пояснили, що він почне діяти 5 квітня, а вищі мита - 9 квітня.

Теги: #мита #трамп #сша

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