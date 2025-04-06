Інтерфакс-Україна

Політика

16:29 06.04.2025

Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, насамперед з США

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Зеленський доручив активізувати контакти з партнерами щодо ППО, насамперед з США

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку зустрічі в форматі "Рамштайн" щодо посилення протиповітряної оборони України та іноземного військового контингенту.

"Ми потребуємо посилення нашої протиповітряної оборони – це об’єктивна реальність, – і всі домовленості, які були досягнуті з партнерами, але не були реалізовані, потрібно максимально активізувати. "Петріоти", які зараз просто стоять десь на зберіганні в партнерів, мають реально захищати життя. Також варто й у Європі, і в Америці значно активніше виробляти системи ППО, ракети до них. … Я доручив міністру оборони та міністру закордонних справ активізувати контакти з партнерами щодо цього. В контексті "Рамштайну" зустріч готується. Головних завдань на сьогодні два: це саме ППО, саме "Петріоти", і друге завдання – це контингенти, максимальне наближення всіх рішень, опрацювання всіх деталей", - сказав Зеленський під час відеозвернення в неділю.

Теги: #рамштайн #ппо #зеленський

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