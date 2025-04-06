Сили оборони збили вночі 13 з 23 ракет і 40 ворожих дронів із 109, ще 53 локаційно втрачені - Повітряні сили

Українські захисники збили у ніч на неділю 13 ракет і 40 ударних безпілотників типу "Shahed", а також дронів інших типів, випущених російськими окупантами повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 53 повітряних цілей: 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 6 крилатих ракет "Калібр"; 1 балістичної ракети "Іскандер-М"; 40 ударних БпЛА типу Shahed. 53 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідломленні.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено та здійснено супровід 132 засобів повітряного нападу противника: 23 ракет (дев'ять крилатих ракет типу Х-101/Х-55СМ, вісім крилатих ракет "Калібр", шість балістичних ракет "Іскандер-М") та 109 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Миколаївська області.