Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО закликав посилити тиск на Росію, низка держав оголосила про нові зобовʼязання та пакети допомоги

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі виступив на засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Як повідомляє пресслужба МЗС України у п’ятницю, це була перша зустріч у такому форматі, участь в якій взяв держсекретар США Марко Рубіо.

Сибіга висловив подяку союзникам за їхню підтримку України та збільшення обсягів військової допомоги протягом перших місяців 2025 року.

Міністр наголосив, що Україна протягом березня зробила реальні кроки до миру, але з російського боку у відповідь на це пролунали лише додаткові вимоги та умови, що свідчить про те, що саме Росія є перешкодою для миру та єдиним джерелом війни.

Сибіга також поінформував присутніх про конкретні випадки порушення Росією домовленостей про припинення вогню щодо обʼєктів енергетики та підкреслив, що припинення вогню в Чорному морі має розповсюджуватися на портову інфраструктуру та не стосується військових кораблів РФ.

Глава МЗС заявив, що Україна наполягає також на припиненні ударів по цивільній інфраструктурі та передала відповідну позицію американській стороні.

"Ми переконані, що час посилювати тиск на Росію. Економічний тиск завдяки санкціям. Військовий тиск завдяки наданню Україні додаткової військової допомоги та пакетів стримування. Тиск — це єдиний спосіб змусити Росію ставитися до миру серйозно", — наголосив міністр.

Сибіга вчергове повторив принципові позиції України, які не можуть підлягати обговоренню в контексті мирних зусиль: Україна ніколи не визнає російської окупації своїх територій; не може бути жодних обмежень щодо української армії, обороноздатності чи військової допомоги партнерів; жодна третя країна не може блокувати вибір Україною альянсів чи союзів.

Глава МЗС також нагадав, що майбутнє членство України в НАТО зафіксовано юридично як у Конституції країни, так і в рішеннях низки самітів НАТО, включно з попереднім самітом у Вашингтоні.

"Україна вже є та буде потужною військовою силою на сході Європи. Стратегічний вибір, який стоїть перед вами, полягає в тому, чи буде ця сила в НАТО чи поза НАТО", — заявив Сибіга.

Міністр підкреслив, що наразі український оборонно-промисловий комплекс є одним з найбільш динамічних у світі, та закликав союзників продовжити збільшувати інвестиції в українське виробництво зброї.

Він також привітав обговорення надійних гарантій безпеки для України в рамках "Коаліції рішучих" за лідерства Великої Британії та Франції, підкреслив необхідність поширення майбутньої присутності союзників на суходіл, повітря та море.

Глава МЗС наголосив на пріоритетних короткострокових потребах України, серед яких - додаткові комплекси ППО та боєприпаси до них, снаряди, дрони та інше обладнання.

Серед ключових позицій, які висловила більшість учасників засідання, була підтримка мирних зусиль США та наголос на тому, що саме Україна робить кроки до миру, в той час як Росія зволікає. Більшість союзників також підтримала заклик до посилення тиску на Росію для примусу її до миру, а також збільшення підтримки України та її обороноздатності. Низка держав-членів НАТО оголосила про конкретні нові зобовʼязання та пакети допомоги, які будуть оголошені найближчим часом.

"Сьогодні ми відчуваємо, що ми не наодинці. Дякую вам та розраховую на подальші конкретні рішення", - підсумував міністр.