Інтерфакс-Україна

Політика

18:05 02.04.2025

Рютте: я повністю підтримую зусилля США, щоб покласти кінець війні РФ проти України

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Рютте: я повністю підтримую зусилля США, щоб покласти кінець війні РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що повністю підтримує зусилля США, спрямовані на те, щоб покласти кінець війні, яку проти України веде Росія.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, анонсуючи засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке пройде 3-4 квітня у штаб-квартирі організації.

Рютте вказав, що цього тижня відзначається "похмура річниця" трагедії в Бучі. "Я був там у липні 2022 року та спілкувався з деякими з тих, хто вижив. Ми ніколи не забудемо тих руйнувань. Три роки після визволення Бучі Росія продовжує вести війну проти України. Я дякую президенту Трампу за те, що він вивів (ситуацію) із глухого кута, і я повністю підтримую зусилля, вжиті США, щоб покласти справедливий і тривалий кінець цій жахливій війні", - наголосив генсек НАТО.

Крім того, Рютте зазначив, що також підтримує зусилля Великої Британії, Франції та інших, спрямовані на те, щоб "зробити внесок у забезпечення тривалого миру, коли прийде час". "Члени НАТО продовжують підтримувати Україну. За перші три місяці цього року члени Альянсу вже виділили понад 20 млрд євро на безпекову допомогу до 2025 року. І наше командування у Вісбадені продовжує координувати надання допомоги з безпеки та навчання для України", - поінформував він.

Теги: #рютте #нато #сша

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