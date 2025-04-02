Рютте про роль НАТО у Коаліції охочих: ми виконуємо консультативну роль

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте говорить, що стосовно Коаліції охочих альянс виконує консультативну роль.

Про це він сказав у середу в Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" стосовно можливої ролі у Коаліції охочих, чергова зустріч якої відбудеться 10 квітня у штаб-квартирі НАТО.

"Ми виконуємо консультативну роль, а також пояснюємо наслідки рішень, які ми прийматимемо", - пояснив Рютте.

Генсек нагадав, що сам безпосередньо приймає участь "у деяких із цих зустрічей". Цього разу він буде подорожувати, і тому участь у цій зустрічі візьме заступник генерального секретаря. "І ми там (приймаємо участь в Коаліції охочих), щоб порадити та подивитися на наслідки тих чи інших планів, і що це означає для захисту нашої території", - підкреслив Рютте.