73% українців вважає, що для України погано, що Трамп став президентом США

У березні 2025 року до 73% зросла частка українців, котрі вважають: для країни погано, що Дональд Трамп став президентом США, про це свідчать данні дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у березні 2025 року.

"Перед Новим роком 54% українців вважали, що загалом для України це добре, що Д.Трамп буде президентом США. Проте вже в березні 2025 року так думають лише 19%. Натомість з 21% у грудні 2024 року до 73% у березні 2025 року зросла частка тих, хто вважає, що для України це погано, що Д. Трамп став президентом", - ідеться в пресрелізі за підсумками дослідження, опублікованому на сайті КМІС у вівторок.

Як зазначається, також респондентів запитали про прихильність Трампа до справедливого миру в Україні. 54% з них вважають що за його президенства Україна може розраховувати на "скоріше чи зовсім несправедливий мир".

"У грудні 2024 року 31% вважали, що при Д. Трампі Україна може розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир (причому також не так багато очікували і на скоріше чи повністю справедливий мир, а значна частина мали невизначені очікування, які включали в себе і очікування на принаймні часткову справедливість для України). У період 14 лютого-4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про скоріше чи зовсім несправедливий мир, зросла до 58%.У період 12-22 березня 2025 року їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування – 55%. Наразі, за останніми даними, лише 18% очікують на скоріше чи повністю справедливий мир, а ще 21% вважають, що він буде почасти справедливим, почасти – ні", - наголошується в дослідженні.

Коментуючи підсумки дослідження, виконавчий директор КМІС Антон Грушецький сказав: "Тектонічні зміни в зовнішній політиці США у 2025 році впливають і на Україну, і на ряд інших держав та об’єднань (як-от Канада, Данія, Європейський Союз тощо). Проте ми перебуваємо в центрі кривавої війни, тому для пересічного українці такі зміни в риториці та діях офіційних осіб США є особливо болючими. Ряд спостерігачів слушно зазначає (як-от, наприклад, С. Сидоренко з УП), що нинішні події можуть закласти фундамент антиамериканізму в Україні. В Україні і до 2025 року відчувалося певне розчарування діями США, а адміністрація Трампа досить рішуче цементує несхвальне сприйняття США.

Важливо, що наразі це не перекидається на Європу і остання продовжує переважно сприйматися як партнер і союзник України. Утім, у разі недостатньо сильних кроків з боку Європи та, зокрема, у разі відсутності достатнього прогресу щодо вступу України до ЄС, серед українців можуть розвинутися і фрустрація, і зрештою – антизахідні настрої. Цей сценарій буде сильним і руйнівним потрясінням як для України, так і для Європи та всього Західного світу. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб його уникнути і зберегти оптимізм щодо європейського майбутнього України (і крім "домашнього завдання" для України безумовно є наполегливий заклик до Європи бути рішучими).".

КМІС з 2022 року досліджує громадські настрої в контексті сприйняття політики Заходу щодо України. Опитування було проведено методом телефонних інтерв’ю (CATI) і репрезентують доросле населення України на підконтрольних уряду країни територіях. Опитування було проведене 12-22 березня 2025 року. Опитано 1 326 респондентів (статистична похибка 2,5%).