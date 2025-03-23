Інтерфакс-Україна

Політика

18:44 23.03.2025

Віткофф: в РФ поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими

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Віткофф: в РФ поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що в Росії поширена думка, що захоплені в Україні території є російськими і в цьому питанні Москва посилається на раніше проведені Володимиром Путіним "референдуми".

"Всередині Росії існує думка, що це російські території, що на цих територіях проводяться референдуми, які виправдовують ці дії. Я не виділяю жодну сторону. Я просто виявляю проблеми", - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що насамперед необхідно чітко визначити суть проблеми, адже, на його думку, жоден конфлікт неможливо вирішити без встановлення фактів.

"І ми саме це й робимо - встановлюємо факти", - наголосив Віткофф.

Він наголосив на необхідності зупинити вбивства, а це неможливо без спілкування з обома сторонами (перемовини України та РФ – ІФ-У) та розуміння, що потрібно кожній з них. "...А потім спроби об’єднати їх разом, і це те, що ми робимо", - наголосив він.

Теги: #сша #віткофф #рф

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