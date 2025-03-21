Мудра: джерелом наповнення компенсаційного механізму мають бути російські гроші

На сьогодні вирішується найскладніше питання - джерело наповнення компенсаційного механізму, і необхідно переконати партнерів, що це повинні бути російський гроші, повідомила заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра.

"І ми, власне, з командою юристів Офісу президента продовжуємо кожен день активно працювати над відновленням справедливості для України. Ми активно зараз вирішуємо на сьогодні найскладніше питання - це джерело наповнення компенсаційного механізму. Для нас, звісно, не стоїть питання, що це повинні бути російські гроші. Але нам все ще потрібно переконати в цьому наших партнерів", - сказала Мудра в ефірі телемарафону у п’ятницю.

За її словами, стратегічна мета – змусити саме Росію заплатити $300 мільярдів заморожених активів Центрального банку, які мають бути спрямовані на оборону і на відновлення України, а також на компенсацію збитків.

Заступник керівника ОП повідомила, що потрібно працювати над створенням юридичної основи для конфіскації всіх активів, "всього тіла російських грошей".

"Тому ми консолідуємо тих, хто підтримує конфіскацію, працюємо як з політиками, так і з дослідниками не тільки Євросоюзу, а й з Сполучених Штатів, Японії, Канади, Австралії. Багато і проміжних, але дуже важливих результатів нашої роботи", - зазначила Мудра.